Зинченко: «Неважно, как я отношусь к пенальти, – это правила футбола»

Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко ответил на вопросы журналистов на традиционной предматчевой пресс-конференции накануне игры «сине-желтых» со сборной Боснии и Герцеговины в плей-офф квалификации Евро-2024.

– Как прошла последняя неделя в Испании, как ваше состояние, потому что вы не играли около 1,5 месяцев? Какая атмосфера в команде, вы ведь уже 4 месяца не виделись?

– Атмосфера отличная, все мы понимаем, зачем мы сюда приехали, понимаем ответственность этой игры, поэтому подготовка проходит должным образом. Я надеюсь, что мы это сможем показать на футбольном поле. Я чувствую себя хорошо как физически, так и психологически, поэтому я готов на все 100 процентов, чтобы помочь своей команде.

– Мы видели в одном из властей на канале УАФ, что сборная Украины практикует пенальти. Как вы относитесь к тому, что может быть серия пенальти?

– Мне кажется, что неважно, как я отношусь к этому, ведь это правила игры. Если мы сыграем вничью, мы должны сыграть экстратаймы, а затем пенальти, потому как я могу к этому относиться? Конечно, хотелось бы добиться положительного результата в течение 90 минут, но в футболе бывает все, мы должны быть готовы, поэтому мы и практиковали пенальти.

– И все в хорошей форме?

– А это я уже не буду вам рассказывать.

Также на пресс-конференции главный тренер национальной команды Сергей Ребров, пообещал, что напомнит вождю соперника, что в Украине продолжается война.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится в четверг, 21 марта, на стадионе Белино Поле в боснийском городе Зеница. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Победитель игры в финале плей-офф сыграет против триумфатора пары Израиль – Исландия. Завершающий поединок квалификации состоится во вторник, 26 марта.

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