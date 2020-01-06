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Хоккей

“Нью-Джерси” – “Колорадо” (2:5): хет-трик Рантанена

Николай ПисаревНет комментариев
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Микко Рантанен

Микко Рантанен оформил второй в карьере хет-трик и помог “Колорадо” (25-13-4) выиграть второй раз подряд. Также у “Эвеланш” по голу и передаче на свой счет записали Пьер-Эдуард Беллемар и Иэн Коул, а Филипп Грубауэр отразил 28 бросков.

“У меня не все было ладно в атаке, но сегодня отскоки случились в мою пользу, – сказал Рантанен. – Просто надо всегда продолжать работать и искать свои шансы. В какой-то момент они придут. Вот сегодня был такой день”.

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В составе “Колорадо” не оказалось заболевшего Валерия Ничушкина. Зато впервые с 9 декабря сыграл Владислав Каменев, отметившийся передачей и набравший первое очко с 19 ноября.

“Нью-Джерси” (15-20-6) не смог продлить победную серию до четырех встреч. По шайбе у “Девилз” забросили Блэйк Коулман (в меньшинстве) и Еспер Боквист (в большинстве). Никита Гусев закончил игру с полезностью минус-3 и не смог продлить результативную серию до шести матчей. Голкипер Маккензи Блэквуд сделал 29 сэйвов.

Источник: nhl.ru
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