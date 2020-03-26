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Хоккей

Bauer будет делать маски от коронавируса

Николай ПисаревНет комментариев
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Комания Bauer, один из ведущих производителей хоккейной экипировки, начала производство защитных масок для лица для медицинских работников, которые лечат пациентов от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

«Сейчас у нас появилась возможность заняться чем-то новым. Мы живем во времена, которых ранее такое не случалось. В хоккее команда всегда была превыше всего, поэтому мы также думаем об обществе и том, как мы все связаны. В это полное неопределенности время мы снова почувствовали необходимость объединиться ради общей цели», -прокомментировала вице-президент Bauer по глобальному маркетингу Мари-Кей Мессье.

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Защитные экраны производятся на исследовательской фабрике в Блейнвилле (Квебек), а также в Ливерпуле (Нью-Йорк), который преимущественно занимается экипировкой для лакросса.

Bauer будет делать маски от коронавируса

Первые поставки будут направлены врачам и медсестрам в Канаде, а затем – в США.

Маски сделаны из тех же компонентов, что и визоры для шлемов. Себестоимость каждого, включая доставку, составляет три доллара.

Мессье сказала, что смена линий производства и сохранение безопасных рабочих условий были сложным делом, но стоящим усилий.

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«Мы знаем, что защитные маски и другие устройства в дефиците, – сказала Мессье. – Многие спрашивали, как компании могут помочь с этим. Нам очень повезло, что у нас есть такая возможность. А также есть в наличии люди, стремящиеся помогать другим и делать все, чтобы изменить ситуацию к лучшему».

Источник: uhl.ua
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