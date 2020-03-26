Bauer будет делать маски от коронавируса

Комания Bauer, один из ведущих производителей хоккейной экипировки, начала производство защитных масок для лица для медицинских работников, которые лечат пациентов от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

«Сейчас у нас появилась возможность заняться чем-то новым. Мы живем во времена, которых ранее такое не случалось. В хоккее команда всегда была превыше всего, поэтому мы также думаем об обществе и том, как мы все связаны. В это полное неопределенности время мы снова почувствовали необходимость объединиться ради общей цели», -прокомментировала вице-президент Bauer по глобальному маркетингу Мари-Кей Мессье.

Защитные экраны производятся на исследовательской фабрике в Блейнвилле (Квебек), а также в Ливерпуле (Нью-Йорк), который преимущественно занимается экипировкой для лакросса.

Первые поставки будут направлены врачам и медсестрам в Канаде, а затем – в США.

Маски сделаны из тех же компонентов, что и визоры для шлемов. Себестоимость каждого, включая доставку, составляет три доллара.

Мессье сказала, что смена линий производства и сохранение безопасных рабочих условий были сложным делом, но стоящим усилий.

«Мы знаем, что защитные маски и другие устройства в дефиците, – сказала Мессье. – Многие спрашивали, как компании могут помочь с этим. Нам очень повезло, что у нас есть такая возможность. А также есть в наличии люди, стремящиеся помогать другим и делать все, чтобы изменить ситуацию к лучшему».