ХК «Кременчук» исполнилось 10 лет!

Сегодня, 9 июня, хоккейный клуб «Кременчук» отмечает юбилей -свой десятый День Рождения.

Украинская хоккейная лига поздравляет “горожан” с этой значимой и весомой датой не только для клуба, но и всего города, который запоследние 10 лет по-настоящему стал жить хоккеем.В этот день мы хотим поздравить кременчугскую команду, всех сотрудников, а также её президента Сергея Мазура с Днем рождения клуба, и пожелать достижения самых высоких целей.

Отметим, что официальнохоккейный клуб «Кременчук» был создан9 июня 2010 года. На профессиональные рельсы хоккей в Кременчуге стал после прихода в негоМазура Сергея Владимировича. Собрав в один коллектив местных хоккейных любителей и знаменитых украинских хоккеистов, завершивших профессиональную карьеру, команда три раза выиграла чемпионат Украины среди аматоров.

Многие из этих игроков стали фундаментом будущей профессиональной команды, вошли в руководство, тренерский и административный штаб ХК «Кременчук».

За свою десятилетнюю историю команда из Полтавской области трижды становилась серебряным призёром национального чемпионата. Кроме того, в активе “оранжево-чёрных” и бронзовые наградысезонов 2015/16 и 2018/19.

Напомним, что в приостановленном сезоне 2019/20 кременчужане заняли первое место в регулярном чемпионате и в сентябрьском плей-оффкременчугский клубсыграетв полуфинале против белоцеркоского«Белого Барса».

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