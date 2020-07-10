Экман-Ларссон готов на 100%

Оливер Экман-Ларссон

На этой неделе Оливер Экман-Ларссон приступил к тренировкам на льду стадиона Gila River Arena. Он говорит, что сейчас чувствует себя лучше, чем когда-либо в нынешнем сезоне, и готов помочь “Аризона Койотиз” обыграть “Нэшвилл Предаторз” в квалификационной серии.

“Мне сделали операцию на колене перед началом сезона, но у меня не было ощущения, что я восстановился на 100% … – сказал защитник во вторник. – Сейчас с коленом все в полном порядке, и я смогу стать сильнее и быстрее”.

Экман-Ларссон вернулся в Аризону из Швеции две недели назад, но первое занятие на льду домашней арены “Койотиз” с партнерами в рамках второго этапа Плана возобновления сезона провел в понедельник.

“Аризона” (33-29-8, процент набранных очков – 52,9%) заняла 11-е место в Западной конференции на момент приостановки сезона в НХЛ 12 марта из-за пандемии коронавируса, и теперь команде предстоит сыграть серию до трех побед против “Предаторз” (35-26-8, 56,5%, шестое место в Западной конференции). Победитель выходит в розыгрыш Кубка Стэнли, а у проигравшего появляется шанс получить право первого выбора на драфте НХЛ, для чего надо выиграть второй этап лотереи драфта.

“Думаю, что силы равны, – сказал Экман-Ларссон о сопернике. – У нашей команды отличные вратари, которые творили чудеса в регулярном чемпионате (Дарси Кемпер и Антти Раанта). У нас были травмы, что немного выбило нас из колеи. Я провел с ребятами всего пару дней, наблюдал за ними. Мне кажется, что все стараются. Я очень рад это видеть. Время покажет. Очень важно хорошо стартовать, начать работать в полную силу с первого дня сборов. Мы сделаем все, чтобы подготовиться к квалификации”.

Тренировочные лагеря 24 команд, продолжающих борьбу за Кубок Стэнли, открываются 13 июля. Ими начинается третий этап Плана возобновления сезона. 26 июля команды отправятся в города, где в рамках четвертого этапа, который стартует 1 августа, пройдут матчи квалификации и плей-офф. Там они продолжат подготовку. 16 клубов разбиты на пары и встретятся в сериях до трех побед, а команды, занявшие первые четыре места в каждой конференции, проведут круговой турнир, чтобы определить посев в плей-офф.

“Я очень рад, что у нас есть шанс бороться за место в плей-офф, что мы сыграем с “Нэшвиллом”. Будет очень интересно. И очень хорошо, что у нас было несколько месяцев отдыха, – сказал Экман-Ларссон. – Конечно, хочется быть на льду с ребятами, играть на победу. Мне не нравится сидеть на трибунах и смотреть, как моя команда бьется на площадке без меня. Но я думаю, что немного поторопился (с возвращением в состав после операции в межсезонье). Хотя сейчас, сидя здесь, легко об этом говорить. Мне кажется, что случись нечто подобное опять, я бы подождал подольше”.

30 января капитан “Аризоны” столкнулся коленом в колено с нападающим “Лос-Анджелес Кингз” Дастином Брауном и пропустил четыре матча с 1 по 8 февраля.

В регулярном чемпионате 2019-20 годов Экман-Ларссон провел 66 игр, набрав 30 (9+21) очков. В 81 игре чемпионата 2018-19 защитник заработал 44 (14+30) балла. За десять сезонов в НХЛ (все в составе “Койотиз”) хоккеист пять раз набирал не менее 42 очков за чемпионат.

“Нынешний сезон получился неровным, – сказал Экман-Ларссон. – Безусловно, я хотел бы набрать больше баллов, но я чувствовал себя хорошо и много работал, чтобы прибавить. В нашей лиге много замечательных хоккеистов, поэтому тут очень сложно набирать очки. Не могу сказать, что этот сезон был лучшим для меня, но я рад, что вернулся и могу что-то сделать для команды”.

Экман-Ларссон считает, что “Аризоне” поможет и нападающий Тэйлор Холл, которого “Койотиз” приобрели по обмену из “Нью-Джерси Девилз” 16 декабря. По мнению защитника, этот форвард в первую очередь придаст “Койотиз” уверенности. Холл, обладатель приза Харта (самый ценный игрок сезона 2017-18 годов), набрал 27 (10+17) очков в 35 играх, став лучшим бомбардиром “Аризоны” за период после обмена.

“С ним очень интересно играть, – сказал Экман-Ларссон. – Он умеет все. Может забить, отлично держит шайбу, у него великолепная скорость. Когда он на площадке, его партнеры могут дольше работать с шайбой. Я очень доволен тем, что он появился в нашей команде”.