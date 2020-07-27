Клубы добрались до хабов без проблем

Мэтт Дюшен и Виктор Арвидссон

Первая команда въехала в зону безопасности в 10:49 утра в воскресенье. Часы показывали это время, когда охранник открыл ворота ограждения у гостиницы Fairmont Royal York в Торонто. Хоккеисты “Монреаль Канадиенс” приехали не на одном автобусе, а на двух, чтобы поддерживать социальную дистанцию.

На всех игроках были маски, когда они забирали багаж и входили в отель. Затем они прошли мимо киосков CLEAR, где каждый человек, получивший допуск в зону безопасности, должен ежедневно отвечать на вопросы на компьютерном дисплее, чтобы получить пропуск. В это время машина дистанционно измерит у него температуру. Помимо этого все будут ежедневно сдавать анализы на COVID-19.

Команду в гостинице зарегистрировали заранее, поэтому спортсмены сразу получили ключи, карту города и медицинский справочник. После этого они направились к лифтам, куда стюарты пускали не больше двух человек за раз. Подъем всех членов команды на этаж занял 12 минут.

Вся эта процедура повторилась много раз в воскресенье. 24 клуба НХЛ собрались в двух городах, где они проведут матчи квалификации Кубка Стэнли. 12 команд Восточной конференции будут играть в Торонто, 12 команд Западной – в Эдмонтоне. С этого начинается четвертый этап Плана возобновления сезона, приостановленного 12 марта из-за пандемии коронавируса.

Каждая команда проведет по одному контрольному матчу. Первый состоится во вторник (23:00 мск) на стадионе Scotiabank Arena в Торонто. Играют “Филадельфия Флайерз” и “Питтсбург Пингвинз”. Квалификационные матчи стартуют 1 августа.

“Оба автобуса подъехали к гостинице, мы забрали багаж, взяли ключи от номеров и направились к лифтам, – рассказал в телефонном интервью защитник “Нэшвилл Предэйторз” Данте Фаббро после того, как команда разместилась в отеле JW Marriott в Эдмонтоне. – Меры безопасности никто не отменял, но все прошло гладко”.

Безопасно и гладко. Такова была задача.

Везде установлены таблички, напоминающие о необходимости соблюдать определенные правила, флаконы с дезинфицирующим раствором. На многих эмблемы розыгрыша Кубка Стэнли, соответствующие хештеги. На карте города указаны границы зоны безопасности. На первой странице медицинского справочника перечислены меры, которые надо соблюдать, чтобы избежать заражения, начиная с хорошо всем известных рекомендаций всегда носить маски и регулярно мыть руки.

“Команды приезжают из разных городов, и ситуация с коронавирусом в них разная. Соответственно и меры безопасности в них могут отличаться друг от друга, – говорит исполнительный вице-президент НХЛ по организации мероприятий Дин Мацузаки, в ведении которого находится вся зона безопасности Торонто. – Думаю, они удивятся, увидев, что здесь все, начиная с сотрудников гостиницы и НХЛ, носят маски”.

Команды заезжали в отели в течение всего воскресенья, а представители НХЛ согласовывали с ними расписание обедов и ужинов, чтобы две команды не пришли в ресторан в одно и то же время. В данном случае речь шла не о социальной дистанции между людьми, а между командами.

“Понятно, что в течение всей квалификации и плей-офф всем надо будет соблюдать дистанцию, чтобы обезопасить друг друга. Но особенно в первые пять дней, – сказал Мацузаки. – По рекомендациям врачей и регламенту четвертого этапа в эти дни командам следует избегать контактов друг с другом. Мы не хотим, чтобы игроки разных команд пересекались или даже общались с нашими сотрудниками. Так будет безопаснее, за счет этого мы снизим риск возможного распространения инфекции”.

Некоторые клубы устроили сюрпризы для своих хоккеистов, пытаясь создать для них максимально комфортную атмосферу в номерах. Мэтт Дюшен выложил в соцсетях две семейные фотографии, которые он обнаружил на тумбочке у кровати и написал: “Я не плачу, вы плачете”.

Фаббро ждал снимок с дедушкой. Его сделали после первого матча “Нэшвилла”, на котором побывал дедушка. Там же он нашел фотографию с родителями и сестрами с молодежного чемпионата мира 2018 года, где он выступал за сборную Канады.

“Очень приятно, – сказал Фаббро. – Даже не ожидал такого. Хорошо придумано”.

Все спортсмены, тренеры и обслуживающий персонал команд живут в номерах по одному. В распоряжении каждого клуба есть своя столовая, тренерская комната и зал отдыха для хоккеистов с микроволновыми печками, холодильниками, телевизорами, игровыми приставками и столами для игры в карты. В распоряжение каждой команды есть стол для пинг-понга. А еще клубы привезли свое оборудование для проведения досуга, например, симуляторы игры в гольф.

“Не думаю, что кто-то рассчитывал, что проблем не будет. Но меня лично удивило, как здесь все продумано, – сказал в телефонном интервью из гостиницы Royal York нападающий “Коламбус Блю Джекетс” Ник Фолиньо. – Надо будет только привыкнуть, потому что все это непривычно для нас. У нас уже давно сложились определенные привычки и распорядок дня на выездах. Сейчас есть ограничения, мы должны носить маски. Придется к этому привыкать. Думаю, что через пару-тройку дней все это станет для нас обычной рутиной, мы даже перестанем что-то из этого замечать”.

Капитан “Коламбуса” Фолиньо считает, что хоккеисты его команды с пониманием отнеслись к требованиям лиги. Максимальный срок нахождения в зоне безопасности составит 70 дней, потому что последний матч финала Кубка Стэнли может состояться 4 октября. Зато команда, которая покинет эту зону последней, увезет с собой серебряную чашу.

“Хочу, чтобы меня правильно поняли, – говорит Фолиньо. – Наступает очень интересное время для многих из нас. Ничего подобного с нами не происходило, и никто из нас не хочет стать тем человеком, который все испортит. Мы все понимаем, что у нас есть шанс побороться за Кубок Стэнли, но, прежде всего, мы рады что хоккей возвращается. Мы это чувствуем”.