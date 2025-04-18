Чемпионат мира U-18. Заявка сборной Украины на турнир

ФХУ

По итогам тренировочного сбора сборной Украины по хоккею U-18 тренерский штаб определил окончательную заявку на чемпионат мира в Дивизионе 1A, который начнется 20 апреля.

Заявка на чемпионат мира

Вратари: Михаил Набойченко (Forus/Sandnes U20, Норвегия), Никита Олексиенко (Pittsburgh Stars 18U AAA, США), Илья Бобров (Dunaújvárosi Acélbikák U18, Венгрия).

Защитники: Савелий Сухицкий (Aosta, Италия), Николай Косарев (Stavanger Oilers, Норвегия), Семен Стасюк (Verva Litvinov, Чехия), Глеб Петров (Plzeň U20, Чехия), Савва Новиков (Шторм, Украина), Егор Остапенко (KooKoo U16, Финляндия), Артур Киреев.

Нападающие: Михаил Гапоненко, Даниил Кураев, Матвей Шевцов (все – Forus/Sandnes U20, Норвегия), Андрей Выставкин (HPK U20, Финляндия), Даниил Скороход, Мирослав Спаскин, Артем Ратушняк (оба – Dukla Jihlava U17, Чехия), Арсений Воротеляк (Düsseldorfer EG U20, Германия), Даниил Олифирчук (Poruba RT Tora Mladá Boleslav U20, Чехия), Святослав Васяк (BK Mladá Boleslav U20, Чехия), Виктор Мельниченко (ZSC Lions U20, Швейцария), Илья Шибинский (Toronto Jr. Canadiens, Канада).

Сборная Украины стартует на ЧМ 20 апреля. Соперниками будут Венгрия, Дания, Австрия, Словения и Казахстан.

Чемпионат мира U-18 в Дивизионе 1A. Календарь сборной Украины

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