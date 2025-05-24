Швеция – США. Прогноз и анонс на полуфинал чемпионата мира по хоккею

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24 мая, свою полуфинальную встречу на чемпионате мира по хоккею проведут Швеция и США. Старт матча запланирован на 15:20 по киевскому времени.

Швеция

«Три кунур» всегда входят в число фаворитов таких турниров, а тут они еще и проводят все матчи дома, поэтому их шансы на итоговый успех только возрастают. На групповой стадии шведы всех сносили со своего пути, но в последнем туре проиграли канадцам со счетом 3:5, из-за чего стали вторыми в своей группе.

В четвертьфинале скандинавы играли против действующих чемпионов мира, сборной Чехии, одержав победу со счетом 5:2, ключевым стал первый период, его Швеция выиграла 3:0. Самым результативным игроком в составе шведов является Элиас Линдхольм, на его счету 11 очков, но не было результативных матчей против чехов. От «три кунур» ждут только титула, на меньшее никто не согласится.

США

Американцы привычно небрежно относятся к чемпионату мира, игрокам важнее Кубок Стэнли, хотя сейчас там уже поздние стадии, поэтому могли бы приехать многие звезды. Сборная США приехала молодым составом, что не помешало им добраться до полуфинала. На групповой стадии команда была второй, главным успехом была победа над чехами – 5:2, а вот основной провал случился против швейцарцев – 0:3.

В четвертьфинале удалось обыграть сильную сборную Финляндии со счетом 5:2, сразу четверо игроков у победителей записали на свой счет по два очка. Матч проходил в интересной борьбе, американцы лучше воспользовались своими возможностями. Эти ребята никого не боятся, но способны ли они взять титул?

Личные встречи

Конечно, эти команды часто играют между собой, имея большую историю очных противостояний. На прошлом сезоне соперники пересекались на групповой стадии, тогда шведы одержали победу со счетом 5:2.

Прогноз

Афиша этого полуфинала говорит саама за себя, такие команды спокойно могли бы сразиться и в финале. Шведы считаются фаворитами, хотя ставить против таких американцев точно опасно.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Швеции – 1,69, ничья – 4,84, победа США – 3,78. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Я думаю, фактор своей арены в этом противостоянии крайне важен, поэтому поставлю на чистую победу шведов.

Прогноз Sport.ua

Швеция 24.05.2025 –

15:20

США Победа Швеции

1.69 Сделать ставку

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