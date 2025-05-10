ЧМ по хоккею. Яркий старт сборной Канады, три очка Маккиннона

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Второй игровой день на чемпионате мира по хоккею начался с матча с участием Канады, которая играла против Словении, одного из потенциальных аутсайдеров турнира.

Кленовые выиграли со счетом 4:0, а три очка набрал форвард Натан Маккиннон. Сидни Кросби, который играет на ЧМ впервые за 10 лет, покинул лед без пунктов.

В другом матче Норвегия проиграла Казахстану.

Чемпионат мира по хоккею

Группа A

Словения – Канада 0:4

Шайбы: 07:22 Хорват (Маккиннон, Конечны) – 0:1, 23:41 Маккиннон (Уигар) – 0:2, 33:38 Хорват (Маккиннон, Монтур) – 0:3, 36:55 Добсон (Селебрини, О'Райлли) – 0:4

Вратари: Горак – Гаранд

Группа B

Норвегия – Казахстан 1:2

Шайбы: 05:33 Йоханссон – 1:0, 25:08 Старченко (Михалис, Орехов) – 1:1, 52:08 Волков – 1:2

Вратари: Норманн – Павленко

sport.ua