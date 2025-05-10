Легенда бокса: «Только Дюбуа смог сделать это. Усик задумался»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный в прошлом британский боксер Насим Хамед, которого промоутер Фрэнк Уоррен называл своим самым талантливым клиентом, надеется, что Даниэль Дюбуа победит Александра Усика в поединке за все титулы супертяжелого веса.

«Я ставлю на Дюбуа. Считаю, что во всех поединках Усика только он смог нанести украинцу ущерб. Дюбуа заставил Усика задуматься после того боя. Он едва поднялся после того удара».

«Надеюсь, Даниэль уничтожит Усика и вернет все титулы туда, где они должны быть, в Великобританию», – сказал Хамед.

Бой состоится 19 июля в Лондоне.

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sport.ua