ЧМ по хоккею. Игрок сборной Дании: «Выбить Канаду – невероятно. Слов нет»

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Сборная Дании по хоккею обыграла Канаду 2:1 и впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира, а решающую шайбу забросил форвард Ник Олесен.

«У меня нет слов, это невероятно пройти такого соперника. Наши болельщики поддерживали нас весь матч и помогли нам победить. Каким-то образом мне удалось переправить шайбу в ворота, когда я оказался перед вратарем».

«Это безумие, фаны устроили безумное празднование. Наверное, это был крупнейший матч в моей карьере, и приятно, что у нас получилось победить», – сказал Олесен.

В полуфинале команда сыграет против Швейцарии.

sport.ua