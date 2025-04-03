Даниил Трахт сыграл за взрослую команду Лукко

ХК Лукко

Форвард сборной Украины Даниил Трахт, который проводит результативный сезон в молодежной лиге Финляндии U20, получил вызов во взрослую команду «Лукко» и успел сыграть в гостевой игре №4 четвертьфинала плей-офф главной финской лиги. «Лукко» на выезде обыграл «Спорт Вааса» (3:1), а наш легионер вышел в четвертой тройке нападения, сыграл 8 минут 10 секунд и завершил дебютный поединок в сезоне с показателем полезности – «-1».

Отметим, что это не первый вызов Трахта в главную команду «Лукко» из Раумы. В прошлом году Даниил сыграл 4 матча в регулярном чемпионате и очков не набирал. Всего в нынешнем сезоне 22-летний Трахт набрал – 51 (26+25) балл в 46 играх за молодежную команду «Лукко».

Взрослый «Лукко» в 1/4 финала победил в серии «Спорт Вааса» (4–0) и пробился в полуфинал.

sport.ua