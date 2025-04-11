Давид Пастрняк стал игроком недели в НХЛ

28-летний чешский нападающий «Бостон Брюинс» Давид Пастрняк признан игроком недели в НХЛ.
Достижения Пастрняка за 4-10 апреля:
Давид Пастрняк выступает за «Бостон» с 2014 года.
28-летний чешский нападающий «Бостон Брюинс» Давид Пастрняк признан игроком недели в НХЛ.
Достижения Пастрняка за 4-10 апреля:
Давид Пастрняк выступает за «Бостон» с 2014 года.
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