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Хоккей

Давид Пастрняк стал игроком недели в НХЛ

Давид Пастрняк стал игроком недели в НХЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний чешский нападающий «Бостон Брюинс» Давид Пастрняк признан игроком недели в НХЛ.

Достижения Пастрняка за 4-10 апреля:

  • 13 очков;
  • 8 результативных передач;
  • 5 заброшенных шайб;
  • 19-й хет-трик в карьере;
  • продолжение 8-ми матчевой результативной серии с 4-мя играми, в которых было набрано более 1 очка;
  • достижение отметки в 100 очков в сезоне.

    • Давид Пастрняк выступает за «Бостон» с 2014 года.

    sport.ua

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