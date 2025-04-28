Форвард сборной Украины: «Это редкость, что мы доверяем 18-летнему вратарю»

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Форвард сборной Украины по хоккею Виктор Захаров оценил поражение 3:4 по буллитам от сборной Великобритании в первом матче чемпионата мира в Дивизионе 1A.

«Был интересный матч. Создали много моментов и не реализовали, а потом холодный душ – 0:2. Жаль, что такой третий гол пропустили. Могли взять три пункта, а не один. Но, думаю, с командой, которая только вылетела из элиты, это неплохой результат, хотя мы расстроены. Сам понимаю, что не реализовал моменты».

«Главное, что эти моменты есть. Были и в овертайме моменты, однако реализация подвела».

«Левшин? Это юный вратарь, и редкость для Украины, что доверяют такому молодому вратарю. С Италией будет сложнее, они не дадут создать столько моментов», – сказал Захаров.

Встреча с Италией начнется в 12:30.

ЧМ по хоккею. У сборной Украины один пункт. Где команда в таблице

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