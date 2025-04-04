Игнат Пазий забивает в плей-офф, Норт-Бей побеждает. Видео гола

Игнат Пазий атакует ворота «Брентфорда»

Нападающий молодежной сборной Украины и канадского «Норт-Бей Батальон» Игнат Пазий забросил свою первую шайбу в первом раунде плей-офф одной из сильнейших молодежных лиг Канады – OHL (Ontario Hockey League). В игре №4 против чемпиона Восточной конференции «Брентфорд Бульдогз» украинский форвард отличился голом на 50-й минуте (5:3) и тем самым обеспечил команде домашнюю победу – 6:3.

«Норт-Бей Батальон» в присутствии 3 016 зрителей одержал первую победу в серии (1–3), но по-прежнему находится на грани вылета из розыгрыша.

Напомним, что в 38 матчах регулярного сезона 18-летний харьковчанин Игнат Пазий набрал 20 (10+10) очков.

sport.ua