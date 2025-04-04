Чарльстон. Пегула и Коллинс сыграют в четвертьфинале, Анисимова встретится с Наварро

Результаты матчей третьего круга на турнире WTA 500 в США



Чарльстон, США • 31 марта – 6 апреля • грунт • $1,064,510

Действующая чемпионка: Даниэль Коллинс (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Джессика Пегула (США, 1) – Айла Томлянович (Австралия) 6:3, 6:2

Даниэль Коллинс (США, 7) – Елена Остапенко (Латвия, 11) 7:5, 6:3

Чжэн Циньвэнь (Китай, 3) – Элизе Мертенс (Бельгия, 13) 6:3, 3:6, 6:3

Екатерина Александрова (-, 9) – Диана Шнайдер (-, 6) 6:2, 6:1

Аманда Анисимова (США, 8) – Юлия Путинцева (Казахстан, 10) 6:4, 6:4

Эмма Наварро (США, 4) – Эшлин Крюгер (США, 15) 4:6, 6:4, 6:2

София Кенин (США) – Дарья Касаткина (Австралия, 5) 6:3, 7:6(7)

Анна Калинская (-, 14) – Мэдисон Кис (США, 2) 6:2, 6:4

Джессика Пегула третий год подряд вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне. За свой третий подряд полуфинал американка будет бороться с Даниэль Коллинс, которую победила во всех трех предыдущих матчах на уровне Тура.

Аманда Анисимова одержала третью победу в четырех встречах с Юлией Путинцевой и впервые с мая 2022 года вышла в четвертьфинал соревнований на грунте. Для американки это будет 20-й четвертьфинал в карьере, в том числе седьмой на грунтовом покрытии. За место в полуфинале Анисимова поспорит с Эммой Наварро, с которой встречалась два раза и дважды обыграла ее.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua