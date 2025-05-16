Игрок молодежной сборной Украины подписал контракт с Давосом

ХК Давос. Руслан Здоровец

Оборонец молодежной сборной Украины Руслан Здоровец, который в январе выиграл дивизион 1B на ЧМ-2025 (U20), продолжит выступления в Швейцарии.

Воспитанник киевского «Сокола» вернулся в молодежную команду швейцарского «Давоса», где 19-летний Здоровец выступал два сезона с 2022 по 2024 гг. В минувшем розыгрыше украинцу в последний момент не дали лицензию выступать во второй по уровню лиге Швейцарии, поэтому Руслан вынужден был в спешке искать новую команду и провел чемпионат на два фронта: в молодежной команде «Янг Лайнс» (лига U20-Top, 16 игр вместе с плей-офф, 8 очков), а также в третьей по силе лиге Швейцарии за взрослую команду «Обертургау» (20 матчей вместе с плей-офф, 16 баллов).

«Подписал контракт с «Давосом» и уже 19 мая у молодежной команды начинается предсезонная подготовка к чемпионату Швейцарии в лиге U21-Elit. С нового розыгрыша турнир впервые будет проходить в категории до 21 года, а не до 20 лет, – говорит Руслан Здоровец. – Главная команда «Давоса»? Посмотрим, не буду загадывать».

В январском интервью Руслан Здоровец отмечал, что свое хоккейное развитие связывает исключительно в клубном хоккее Швейцарии.

sport.ua