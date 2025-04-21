Капитан сборной Латвии: «Ждем, допустят ли россию на ОИ-2026. Надеюсь, нет»

Getty Images/Global Images Ukraine. Каспарс Даугавинш

Форвард и капитан сборной Латвии по хоккею Касапарс Даугавиньш не знает, будет ли команда участвовать в Олимпиаде-2026, если на турнир допустят сборную россии.

Ожидается, что МОК примет решение в ближайшее время.

«У нас еще не было разговора на эту тему. Ждем объявления групп и новости, что россия не будет участвовать. Надеемся, что россию не допустят, пока идет война в Украине».

«Мне кажется, тогда вопрос участия сборной Латвии должен решаться на уровне нашего государства, а не команды», – сказал Даугавинш.

Латвия на Олимпиаде-2026 будет играть в группе с командами США, Словакии и россии/Франции.

sport.ua