Кучеров чуть не сломал американскую звезду! Российского нападающего удалили до конца матча

Гол Кучерова принес «Тампе» победу над «Флоридой»

Никита Кучеров. Фото Imagn Images, USA Today Sports До этого Никита успел достигнуть отметки в 50 набранных очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)

Голы: Кучеров — 15 (Хедман, Чирелли), 6:56 — 0:1. Гюнцель — 19 (Хагель, Хедман), 9:20 — 0:2. Чаффи — 7 (бол., Чирелли, Пол), 16:24 — 0:3. Хагель — 16 (мен., п.в., Чернак), 54:18 — 0:4.

Вратари: Бобровский — Йоханссон.

Штраф: 26 — 37.

Броски: 36 (8+18+10) — 29 (15+7+7).

Наши: Куликов (16.22/1/-1) — Кучеров (6.12/5/+1).

24 декабря. Санрайз. Amerant Bank Arena. 19 544 зрителя.

Никита Кучеров и Кирилл Капризов не только бьются за звание лучшего бомбардира регулярного чемпионата НХЛ, но и невольно соревнуются между собой. И пока Нэйтан Маккиннон уходит слишком далеко, Кучеров успел раньше соотечественника достичь отметки в 50 набранных очков. Капризов тоже сегодня добрался до полтинника, но матч «Миннесоты» начался чуть позже.

Гол Кучерова получился привычно очень эффектным. Сирелли навязал борьбу в чужой зоне и отобрал шайбу. В атаку подключился Виктор Хедман, который тут же увидел Кучерова и отдал передачу на россиянина, а тот промчался мимо Верхаге и броском с неудобной переиграл Сергея Бобровского.

«Тампа» достаточно быстро забросила еще две шайбы, но вскоре состоялся момент, который мог перевернуть матч. В столкновении с американским нападающим «Флориды» Мэттью Ткачаком Кучеров ударил того коленом в колено и был удален до конца матча. При этом Ткачак в итоге смог вернуться на лед и продолжить матч.

Такие грубые нарушения нередко сопровождаются длительными дисквалификациями. Так, громила из «Рейнджерс» Мэтт Ремпе недавно получил восемь матчей бана за грубый толчок на борт защитника «Далласа» Миро Хейсканена. Сравнивать с ним Кучерова, конечно, не стоит — злого умысла в действиях российского нападающего не было. Но такой удар мог надолго вывести Ткачака из строя.

«Тампа» собралась в отсутствие своего лидера и эталонно «засушила» игру. Умеющая остро атаковать «Флорида» так и не смогла забросить ни одной шайбы, а в концовке Брэндон Хэгел установил окончательный счет броском по пустым воротам. При этом Андрей Василевский наблюдал за матчем со скамейки запасных, а «сухарь» на свой счет записал швед Йонас Йоханссон, для которого эта игра стала всего лишь седьмой в сезоне.

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