Монблан Артема Гребеника сохранил шансы на полуфинал плей-офф

Артем Гребеник в форме «Монблана»

Игрок национальной сборной Украины и «Монблана» Артем Гребеник отметился очередным набранным баллом в четвертьфинальной серии против «Кана». В домашней игре плей-офф №4 во втором по силе дивизионе чемпионата Франции команда нашего защитника обыграла соперника со счетом 2:1 и сравняла счет в серии до трех побед: 2–2. Киевлянин Гребеник сделал в отчетном матче один голевой пас, заработал малый штраф и завершил поединок с показателем полезности – «+2».

Текущая статистика 22-летнего Гребеника в плей-офф – 5 (1+4) очков в семи встречах. В регулярном чемпионате украинец набрал – 29 (7+22) пунктов в 29 играх.

Решающий матч за выход в полуфинал «Кан» – «Монблан» состоится 30 марта.

sport.ua