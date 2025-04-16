НХЛ. Есть интрига в плей-офф Востока, известны все пары на Западе

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По итогам игрового дня в НХЛ на Западе определились все участники плей-офф. Матчи на вылет себе обеспечили Миннесота и Сент-Луис, которые займут wild-card места конференции.

Дикари в первом раунде плей-офф сыграют с Вегасом, а Сент-Луис – с Виннипегом. Ранее стало известно о парах Даллас – Колорадо и Лос-Анджелес – Эдмонтон.

А вот на Востоке интрига все еще сохраняется. Есть борьба за второе wild-card место конференции между Монреалем и Коламбусом, которым осталось сыграть по одной встрече.

Канадиенс опережают соперника на два очка и завтра должны набрать хотя бы один пункт в матче с Каролиной, чтобы гарантировать себе плей-офф и противостояние с Вашингтоном в первом раунде.

При этом известно, что Торонто выиграл Атлантический дивизион и в первом раунде будет играть с Оттавой, Тампа-Бэй в стартовом раунде сразится с Флоридой, а Каролина – с Нью-Джерси.

Регулярный сезон НХЛ

Бостон – Нью-Джерси 4:5 в овертайме

Баффало – Торонто 0:4

Оттава – Чикаго 3:4 в овертайме

Филадельфия – Коламбус 0:3

Тампа-Бэй – Флорида 5:1

Нью-Йорк Айлендерс – Вашингтон 1:3

Сент-Луис – Юта 6:1

Миннесота – Анахайм 3:2 в овертайме

Калгари – Вегас 5:4 по буллитам

Сиэттл – Лос-Анджелес 5:6

sport.ua