НХЛ объявила игровой формат Кубка мира по хоккею

НХЛ еще принимает заявки на место проведение Кубка мира-2028

Национальная хоккейная лига, которая отвечает за проведение Кубка мира, объявила подробности игрового формата турнира, который состоится в феврале 2028 года.

В Кубке мира примут участие восемь стран, разделенных на две группы. Планируется провести семнадцать игр в течение двенадцати дней.

При этом места проведения турнира еще не выбрано. НХЛ все еще собирает заявки от стран и городов до конца июля и официально предоставит права на проведение зимой. Однозначно то, что мероприятие примут два города. Не исключено даже, что одна из групп пройдет в Европе, как это было в 1996 и 2004 годах.

Чемпионат мира, который следует традициям Кубка Канады, проводился уже трижды: в 1996, 2004 и 2016 годах. Соединенные Штаты Америки выиграли один раз, а Канада – дважды.

sport.ua