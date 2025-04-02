Определился первый финалист Молодежной хоккейной лиги Украины

Фото Вадима Шамдана. Денис Жеребко – герой серии с «Крижинкой»

Воспитанники киевского «Сокола» стали первыми финалистами Молодежной хоккейной лиги. В полуфинале плей-офф-2025 команда Владислава Зозовского победила в серии до двух побед «Крижинку».

Интересно, что неудачники в регулярном чемпионате заняли второе место, а победители – третье. Погоду в соколовской молодежке делают уже дебютировавшие за взрослую команду игроки, некоторые из которых даже играли в плей-офф против «Кременчуга» – голкипер Михаил Шаповал, защитник Дмитрий Савчук, нападающие Матвей Бурдаков, Денис Жеребко, Артем Кальсин, Илья Якубинский.

«Крижинка» (Киев) – «Сокол» (Киев) – 2:3 Б (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – Валькун (Лапко, А. Архипенко – дв. больш.), 07:14. 1:1 – Ходырев (Скрипник), 09:17. 1:2 – Д. Жеребко (Кальсин, Бурдаков), 14:00. 2:2 – Мазко, 47:11. 2:3 – Г. Васильев (победный буллит)

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«Сокол» – «Крижинка» – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – Д. Жеребко (Бурдаков, Кальсин), 22:45. 2:0 – Кальсин (Бурдаков, – п.в.), 59:44

В другой полуфинальной серии счет равен – 1:1. Белоцерковский «Белый Барс» и богуславские «Шершни» обменялись домашними победами и теперь сыграют решающий поединок 29 марта в Белой Церкви.

«Белый Барс» – «Шершни» – 9:6 (2:1, 3:3, 4:2)

Шайбы: 1:0 – Е. Васильев, 10:40. 1:1 – Терзи (Лисовой), 14:00. 2:1 – Щуренко (И. Николаенко, – больш.), 17:50. 2:2 – И. Чуприна (Высочан), 25:08. 3:2 – Делий (Т. Пономарев, – больш.), 31:13. 4:2 – Т. Лактионов (Щуренко), 32:18. 5:2 – Г. Чуприна (Д. Деркач, Делий), 33:35. 5:3 – Терзи (В. Чайка, Лянной), 34:24. 5:4 – Высочан (Терзи, Лесной), 36:31. 5:5 – Терзи (И. Гончаров, – меньш.), 41:15. 6:5 – Г. Чуприна (Д. Деркач, – больш.), 42:35. 7:5 – Т. Лактионов (Жовтяк), 44:52. 8:5 – Щуренко (Т. Лактионов, Жовтяк), 54:52. 8:6 – Высотенко (Байбарза, Лянный), 57:49. 9:6 – Г. Чуприна (Д. Деркач, В. Иванченко), 58:07

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«Шершни» – «Белый Барс» – 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – Т. Лактионов (Жовтяк), 13:00. 1:1 – Лисовой (Терзи, Н. Даниленко), 29:01. 2:1 – Терзи (Лисовой – больш.), 31:31. 3:1 – Р. Иванченко (Высотенко – больш.), 32:49. 3:2 – Щуренко (Е. Васильев), 47:58

sport.ua