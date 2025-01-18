«Питтсбург» переиграл «Баффало», голкипер Неделькович забил гол и сделал голевую передачу

Алекс Неделькович. Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Питтсбург» на выезде переиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Пингвинз» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

Голкипер гостей Алекс Неделькович поучаствовал в победном голе, сделав голевую передачу, а также забил в пустые ворота в концовке встречи.

«Питтсбург» набрал 46 очков в 47 матчах и занимает 13-е место в Восточной конференции. «Баффало» идет последним — 39 очков в 45 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Питтсбург» — 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)

Голы: Пауэр — 6 (бол., Бенсон, Байрам), 15:16 — 1:0. Ракелль — 23 (бол., Раст, Грызлик), 21:41 — 1:1. Бовилье — 10 (Гласс), 22:08 — 1:2. Гласс — 2 (бол., Томасино, Неделькович), 31:43 — 1:3. Раст — 18 (бол., Грызлик, Бантинг), 41:09 — 1:4. Бенсон — 8 (Томпсон, Так), 54:46 — 2:4. Неделькович — 1 (п.в.), 57:18 — 2:5.

Вратари: Луукконен (54:51 — 57:18) — Неделькович.

Штраф: 20 — 22.

Броски: 42 (10+13+19) — 19 (6+10+3).

Наши: — – Малкин (15.45/1/+1).

18 января. Баффало. KeyBank Center. 19070 зрителей.

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