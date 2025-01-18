В Audi довели до конца сделку по приобретению Sauber

В Audi подтвердили, что в преддверии сезона 2025 года сделка по приобретению активов швейцарской команды Sauber была полностью завершена.

В 2026-м в Формуле 1 дебютирует заводская команда этого немецкого автопроизводителя, о чём было объявлено ещё в августе 2022-го, и если изначально в Audi собирались ограничиться только долей в 75% акций Sauber, то затем планы изменились, и в прошлом марте стало известно о намерении полностью выкупить команду.

Теперь же руководство Audi подтвердило, что эти планы были реализованы в начале 2025 года. Параметры сделки не называются, но по оценкам экспертов она должна быть на уровне 600 млн. евро.

«Как и было запланировано, в январе 2025 года была завершена сделка по полному приобретению активов Sauber Holding AG компанией Audi AG, – говорится в официальном заявлении. – В первые дни года Audi предприняла следующий важный шаг на пути к Формуле 1. До этого Audi принадлежала миноритарная доля в Sauber Holding AG».

Ранее, в ноябре 2024-го, стало известно о том, что в Audi уступили миноритарный пакет акций Суверенному фонду благосостояния Катара (QIA) – считается, что это около 30%.

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