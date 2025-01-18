Фрэнк УОРРЕН: «Дюбуа победит Паркера. Усика в первом бою он тоже победил»

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится чемпионский бой в супертяжелом весе – обладатель титула IBF Даниель Дюбуа выйдет на ринг против претендента Джозефа Паркера.

Промоутер Фрэнк Уоррен оценил шансы боксеров в предстоящем поединке и вспомнил про украинца Александра Усика:

«Я верю в Дюбуа, он победит Паркера, поэтому мы и устроили этот бой. Проблема в том, что с этими большими парнями может произойти все, что угодно. Они большие увальни. Они бросают бомбы.

Я верю, что Дюбуа победил Усика в первом бою. Весь этот четырехминутный перерыв помешал Даниелю. Он бы набросился на украинца. Там не было удара ниже пояса», – подытожил Уоррен.

Ранее сообщалось, что бывший соперник Дюбуа вернется на ринг в марте после трех поражений в четырех последних поединках.

sport.ua