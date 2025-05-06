Плей-офф НХЛ. Второй раунд стартовал с яркой битвы Торонто и Флориды

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В НХЛ интересным матчем между Торонто и Флоридой стартовал второй раунд плей-офф.

Первую встречу с участием действующего чемпиона выиграли хоккеисты Кленовых, которые одолели соперника со счетом 5:4.

Две шайбы и результативную передачу оформил форвард Вильям Нюландер, а Флорида, проигрывая 1:4, попыталась отыграться в третьем периоде, однако завершить камбэк не сумела.

В другом полуфинале Востока сыграют Вашингтон и Каролина.

Плей-офф НХЛ. Второй раунд

Торонто – Флорида 5:4

Шайбы: 00:33 Нюландер – 1:0, 12:52 Нюландер – 2:0, 16:57 Джонс – 2:1, 17:16 Райлли – 3:1, 27:59 Танев – 4:1, 41:37 Луостаринен – 4:2, 44:30 Балинскис – 4:3, 54:00 Нис – 5:3, 58:05 Беннетт – 5:4

Вратари: Столарж (Волл) – Бобровский

Торонто ведет в серии 1:0

sport.ua