Рекордный контракт в истории НХЛ. Клуб готовится подписать Макдэвида

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Лидер и капитан Эдмонтона Коннор Макдэвид может стать свободным агентом летом 2026 года, однако клуб уже сейчас готовится переоформить с ним контракт.

С учетом того, что с нового сезона значительно увеличивается потолок зарплат, есть ожидания, что контракт Макдэвида станет самым большим в истории Лиги.

«У нас есть понимание того, кем Коннор является для города и команды. Наш приоритет – начать переговоры сразу после завершения сезона. Нам повезло, что мы снова вышли в финал».

«Как бы он не завершился, мы нацелены подписать Макдэвида», – Джефф Джексон, один из руководителей клуба.

Год назад в такой же ситуации Ойлерз переподписали форварда Леона Драйзайтля на 12 лет и 112 миллионов.

Эдмонтон в финале Кубка Стэнли сыграет против Флориды.

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sport.ua