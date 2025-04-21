Словакия. Три очка Пересунько и один шаг до титула

ХК «Прешов». Александр Пересунько

В первой словацкой лиге состоялась четвертая игра финальной серии плей-офф. Победитель регулярного чемпионата ХК «Прешов» в составе с украинским форвардом Александром Пересунько победил в гостях четвертую команду посева «Скалицу» (5:3) и увеличил преимущество в серии до четырех побед: 3–1.

Украинский легионер в игре №4 в присутствии 3 247 зрителей записал в актив 3 (1+2) очка и завершил встречу с коэффициентом полезности – «+2».

Напомним, что всего в плей-офф на счету 25-летнего Пересунько – 15 (8+7) очков в 12-ти играх.

Победа «Прешова» в следующем матче (24 апреля) обеспечит команде выход в словацкую Экстралигу.

sport.ua