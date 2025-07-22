«Смелый, динамичный, не боится жесткой игры». В Польше рады украинцу

ХК "Санок. Михаил Ковальчук

Кандидат в сборную Украины 21-летний Михаил Ковальчук проведёт сезон-2025/26 там, где и заканчивал прошлый чемпионат Польши – в «Саноке». Воспитанник харьковской школы хоккея принадлежит ГКС «Катовице», однако клуб согласился продлить аренду для заинтересованных сторон.

«Смелый, динамичный, не боится жёсткой игры и умеет адаптироваться к любой ситуации. Мы рады возвращению Михаила в «Санок» и надеемся на его успешный сезон!» – говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

В прошлом сезоне Ковальчук был арендован в команду из Подкарпатья на вторую часть сезона. Он провёл за «Санок» 13 матчей, оформил первый хет-трик в карьере и набрал – 6 (5+1) очков. Также наш легионер дебютировал за взрослую сборную Украины в товарищеских матчах.

Новый сезон будет пятым для Ковальчука в Польше. Ранее нападающий провел два сезона в молодежной команде «Унии», а также защищал цвета «Напшуда» (Д1), ГКС «Катовице» и «Санока».

sport.ua