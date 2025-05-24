Вратарей Сокола будет тренировать чемпион Универсиады-1999

Фото Ивана Вербицкого. Александр Федоров

Тренерский штаб киевского «Сокола» усилился специалистом по подготовке голкиперов, 47-летним тренером юношеской и молодежных команд Украины по хоккею Александром Федоровым. Бывшего голкипера «Сокола» и национальной сборной «Сокол» пригласил из «Киев Кэпиталз».

Федоров является воспитанником «Сокола» и именно во второй команде киевлян он в 1995 году начинал профессиональную карьеру. За первую команду «Сокола» в 1997-2000 и 2005-2011 годах провел 126 официальных матчей и стал двукратным чемпионом Украины (2006, 2009).

В национальную команду Украины Федоров вызывался с 2001 года, был запасным голкипером нашей сборной на Олимпиаде-2002 и попадал в состав команды на четырех чемпионатах мира. В 1999 году Александр стал главным героем победоносной для Украины Всемирной Универсиады, а через два года завоевал с командой на тех же Всемирных студенческих играх бронзу.

Также Федоров-игрок выступал за киевский «Беркут», с которым был чемпионом ВЕХЛ (1999, 2001) и Украины (2002), латвийский «Металургс» из Лиепаи, с которым выиграл чемпионат Латвии-2003, белорусские «Гомель», «Неман» из Гродно, румынский «Стяуа» из Бухареста, киевские «Подол» и «Компаньон», с которым стал чемпионом Украины-2014.

Тренерская карьера Федорова началась в 2014 году с юношеской команды «Беркут», созданной Георгием Зубко с перспективой трансформации в юношескую сборную Украины. Собственно, с 2016-го и поныне Федоров с голкиперами сборных U18 и U20 работает. Кроме того, в 2023-2025 годах он работал в тренерском штабе «Киев Кэпиталз», из которого и перебрался в «Сокол».

Напомним, что ранее «Сокол» подписал контракт с одним из лидеров «Кэпиталз», а также хоккеистами, выступавшими за «Днепр» и «Шторм».

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sport.ua