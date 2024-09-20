Защитник сборной Украины Зотов перешел в литовскую Йонаву

Украинец будет выступать под 17-м номером

Защитник сборной Украины Виталий Зотов перешел в литовскую Йонаву. Баскетболист будет выступать в новом клубе под 17-м номером.

27-летний украинец ранее выступал за румынскую Крайову. В среднем за игру Виталий набирал 15,7 очка и отдавал 4,9 передачи за 32 минуты на площадке.

Напомним, за Йонаву будет выступать другой украинец Богдан Близнюк. Напомним, форвард пропустил прошлый сезон.

Йонава заняла седьмое место в регулярном чемпионате Литвы-2023/24. В плей-офф команда в четвертьфинале в двух матчах уступила клубу Ритас.

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