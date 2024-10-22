Как получить кредит с плохой кредитной историей и просрочками

Микрофинансовые организации – это компании, которые выдают займы на упрощенных условиях. Такие компании характеризуются лояльным отношением к клиентам, быстрым решением по заявке и упрощенной процедурой оформления займа.

Если у заемщика положительная кредитная история, он без проблем может обратиться в банк и взять займ на стандартных условиях. Однако клиенты с негативным финансовым рейтингом или открытыми договорами не получат займ в банке. Поэтому они обращаются в ломбарды или МФО. МФО является лучшим вариантом, так как в такой компании можно получить займ без залогов и поручителей. Кроме того, МФО выдают кредит без кредитной истории или с просрочками. Найти компании с лояльным отношением к заемщикам можно в Nakredit.KZ.

Можно ли получить займ с плохой кредитной историей?

Заемщики с плохой кредитной историей могут получить займ на карту. Они не могут обратиться в банк, так как получат отказ, и не всегда хотят обращаться к друзьям или в ломбард.

Заемщики с плохой кредитной историей могут взять микрозайм в МФО. Микрофинансовые организации гораздо более лояльно относятся к клиентам, чем банки, при этом они не требуют залогов и поручителей. В статье собрали 5 советов, которые помогут получить быстрый займ на карту без отказа.

Как точно получить займ: 5 рекомендаций

Следующие простые советы помогут получить быстрый кредит на карту от МФО:

Правильно выбирайте микрокредитную организацию. При выборе МФО многие заемщики учитывают только то, подходит ли им предложение компании. Однако следует также учитывать, подходите ли вы требованиям компании. Например, если у вас плохая кредитная история, следует обращаться в компании, которые работают с такими клиентами. Правильно выбирайте сумму и срок займа. При первом обращении важно выбрать небольшую сумму и срок кредита. Займы на период до 10 дней выдают охотнее, поэтому первый кредит лучше взять на короткий срок. Указывать только достоверные данные. При заполнении заявки необходимо указывать только достоверные данные, так как вся информация о клиенте проверяется. Попытка ввести компанию в заблуждение может привести к отказу в выдаче средств. Проверять заявку на наличие ошибок и опечаток. Они также приводят к отказу в выдаче. Обязательно проверьте анкету перед отправкой в компанию. Обращаться сразу в несколько организаций. Лучше подать заявку в несколько МФО, чтобы повысить шансы на одобрение займа. Если положительный ответ придет сразу от всех – вы сможете отказаться от некоторых предложений.

Простые рекомендации помогут получить займ на карту в МФО. Если у вас плохая кредитная история, важно позаботиться о репутации. Оформляйте кредиты на небольшой срок и сумму, чтобы иметь возможность получить займ на большую сумму.

Когда следует обращаться в МФО, а когда лучше воздержаться?

Обращаться в МФО следует тогда, когда вам нужна небольшая сумма, а получить ее негде. Например, не хватило до зарплаты или возникли непредвиденные расходы. Такие компании выручат, если срочно нужно совершить покупку, пройти лечение или починить автомобиль. Однако брать займ в МФО следует только в том случае, если вы знаете, когда получите деньги и уверены, что сможете их вернуть вовремя. В противном случае на счет клиента будут начислены штрафные проценты и пеня.

Не следует брать займ в МФО “на всякий случай”, так как кредит обходится достаточно дорого. Также от займа лучше воздержаться, если у вас сейчас нет постоянного дохода и вы не знаете, когда сможете получить деньги.