Как получить кредит с плохой кредитной историей и просрочками

Микрофинансовые организации – это компании, которые выдают займы на упрощенных условиях. Такие компании характеризуются лояльным отношением к клиентам, быстрым решением по заявке и упрощенной процедурой оформления займа.
Если у заемщика положительная кредитная история, он без проблем может обратиться в банк и взять займ на стандартных условиях. Однако клиенты с негативным финансовым рейтингом или открытыми договорами не получат займ в банке. Поэтому они обращаются в ломбарды или МФО. МФО является лучшим вариантом, так как в такой компании можно получить займ без залогов и поручителей. Кроме того, МФО выдают кредит без кредитной истории или с просрочками. Найти компании с лояльным отношением к заемщикам можно в Nakredit.KZ.
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Можно ли получить займ с плохой кредитной историей?
Заемщики с плохой кредитной историей могут получить займ на карту. Они не могут обратиться в банк, так как получат отказ, и не всегда хотят обращаться к друзьям или в ломбард.
Заемщики с плохой кредитной историей могут взять микрозайм в МФО. Микрофинансовые организации гораздо более лояльно относятся к клиентам, чем банки, при этом они не требуют залогов и поручителей. В статье собрали 5 советов, которые помогут получить быстрый займ на карту без отказа.
Как точно получить займ: 5 рекомендаций
Следующие простые советы помогут получить быстрый кредит на карту от МФО:
- Правильно выбирайте микрокредитную организацию. При выборе МФО многие заемщики учитывают только то, подходит ли им предложение компании. Однако следует также учитывать, подходите ли вы требованиям компании. Например, если у вас плохая кредитная история, следует обращаться в компании, которые работают с такими клиентами.
- Правильно выбирайте сумму и срок займа. При первом обращении важно выбрать небольшую сумму и срок кредита. Займы на период до 10 дней выдают охотнее, поэтому первый кредит лучше взять на короткий срок.
- Указывать только достоверные данные. При заполнении заявки необходимо указывать только достоверные данные, так как вся информация о клиенте проверяется. Попытка ввести компанию в заблуждение может привести к отказу в выдаче средств.
- Проверять заявку на наличие ошибок и опечаток. Они также приводят к отказу в выдаче. Обязательно проверьте анкету перед отправкой в компанию.
- Обращаться сразу в несколько организаций. Лучше подать заявку в несколько МФО, чтобы повысить шансы на одобрение займа. Если положительный ответ придет сразу от всех – вы сможете отказаться от некоторых предложений.
Простые рекомендации помогут получить займ на карту в МФО. Если у вас плохая кредитная история, важно позаботиться о репутации. Оформляйте кредиты на небольшой срок и сумму, чтобы иметь возможность получить займ на большую сумму.
Когда следует обращаться в МФО, а когда лучше воздержаться?
Обращаться в МФО следует тогда, когда вам нужна небольшая сумма, а получить ее негде. Например, не хватило до зарплаты или возникли непредвиденные расходы. Такие компании выручат, если срочно нужно совершить покупку, пройти лечение или починить автомобиль. Однако брать займ в МФО следует только в том случае, если вы знаете, когда получите деньги и уверены, что сможете их вернуть вовремя. В противном случае на счет клиента будут начислены штрафные проценты и пеня.
Не следует брать займ в МФО “на всякий случай”, так как кредит обходится достаточно дорого. Также от займа лучше воздержаться, если у вас сейчас нет постоянного дохода и вы не знаете, когда сможете получить деньги.