NAVI победили NiP и в шаге от плей-офф IEM Cologne

Команда Natus Vincere одержала важнейшую победу над Ninjas in Pyjamas в решающем матче второго раунда нижней сетки группового этапа IEM Cologne, выбив их из турнира и приблизившись на шаг к плей-офф. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

На первом этапе игры NiP уверенно победили на карте Nuke с результатом 13:9, взяв шесть раундов в атаке. Однако уже на второй карте — Inferno — команда NAVI продемонстрировала свою силу, уничтожив соперников с результатом 13:3.

На карте Train всё решилось в последние моменты. Четыре фрага от Валерия «b1t» Ваховского позволили NAVI выйти в лидеры с преимуществом 6:1. Однако, Кацпер «xKacpersky» Ґабара из NiP совершил невероятный квадрокилл и сократил отставание до четырёх раундов.

Но ключевым моментом стал клатч 1vs2 от Игоря «w0nderful» Жданова, который сохранил лидерство для NAVI. Артем «r1nkle» Мороз, который долго не показывал активных действий, неожиданно включился и выдал три фрага, оставив NiP шанс на победу. Однако этого оказалось недостаточно — NAVI уверенно завершили матч с итоговым счётом 2:1 (13:9, 3:13, 11:13).

Теперь украинская команда стоит на пороге плей-офф и в следующем раунде встретится с FaZe, с которой уже одержала победу в первой части турнира.

IEM Cologne. Групповой этап. 29 июля

NiP – NAVI – 1:2 (13:9, 3:13, 11:13)

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