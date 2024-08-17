Почему профессиональная уборка частных домов имеет разную цену

Современные домовладельцы могут позволить себе заниматься более интересными и важными делами, а домашнюю работу делегируют профессиональным клинерам.

Но многих клиентов клининговых компаний часто беспокоит вопрос; “Почему уборка частного дома не имеет фиксированной цены?” Предлагаем разобраться в данном деле более подробно. Для примера мы взяли сервис клининговой компании Mister Cleaner, которая уже более 14 лет активно работает в пределах Киева и Киевской области.

Что предлагает сервис клининговой компании

Сфера профессионального клининга развивается очень быстро, постоянно поднимая уровень качества услуг на более высокий уровень. Поэтому сегодня клинеры могут справиться с любым запросом на уборку:

генеральное наведение чистоты, что предполагает большой объем работ: проводится чистка каждого уголка частного дома. Стоимость услуги соответственно также будет весомой;

уборка после ремонта или строительства относится к услугам со звездочкой по шкале сложности. В таком случае применяется более крупный арсенал профессиональной техники и моющих средств, поскольку есть необходимость удаления следов стройматериалов;

восстановление чистоты в частном доме после пожара, подтопления, задымления, проведения дератизации. Такой заказ возьмет в работу не каждая клининговая компания, так как здесьhttps://mister-cleaner.com.ua/ru/generalnaya-uborka/ необходима особая технология ведения работ. Потому и прайс на услуги будет соответствующий.

Наиболее простой и доступной считается поддерживающая уборка. Она имеет меньше основных задач и направлена на удаление загрязнений в основном жизненном пространстве человека. То есть это стандартное наведение порядков, которое выполняется 1 – 2 раза в неделю.

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От чего зависит конечная стоимость уборки дома в Киеве

Предыдущая глава частично ответила на вопрос ценообразования, так как тип уборки – весомый фактор в расчете конечной сметы. Также на стоимость услуг влияет:

Первичное состояние дома. Площадь и количество комнат, особенности их архитектуры (высокие потолки, окна в пол, наличие ниш). Состав бригады клинеров. Обширные заказы или заявки с ограничением по времени требуют увеличения количества специалистов. Место нахождения объекта уборки. Заказы в пределы Киева будут более бюджетными, чем проекты, требующие поездки в соседний город. Индивидуальные требования клиента. К основной услуге можно добавить другие клининговые мероприятия. Например, химчистку штор https://mister-cleaner.com.ua/ru/khimchistka-shtor-gardin-tyuli/. Это позволит получить более эффектный результат быстро и за максимально приятную стоимость.

Расчет конечного прайса всегда производится заранее, так что когда бригада клинеров прибывает на объект, клиент знает точную цену услуг.