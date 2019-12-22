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Теннис

Рафаэль Надаль: “Я заканчиваю этот сезон самым лучшим образом”

Евгений НикитюкНет комментариев
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О выступлении в Абу-Даби
“Это настоящее удовольствие, приехать в Абу-Даби и выиграть здесь пятый титул, это много для меня значит. В полуфинале у меня был отличный матч против Карена Хачанова, этот финал также выдался замечательным. Надеюсь, я и дальше буду оставаться здоровым и вернусь в следующем году. Публика была потрясающей, я с наслаждением выступил перед этими зрителями.

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Я был немного удивлен, какой теннис мне удалось показать. В конце сезона-2019 я отлично играл. Это было 15 дней назад, чуть больше, с тех пор, как я выиграл Кубок Дэвиса с испанской командой. Так что, этот период быстро прошел. С одной стороны, это минус, потому что не было так много времени в межсезонье. Но, с другой стороны, я закончил сезон, играя хорошо, и это также помогает продолжать играть на таком же уровне.

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Об амбициях Стефаноса Циципаса
“Это хорошо, что у него есть здоровые амбиции. Важно, когда у тебя есть четкие цели, дальше ты должен уже их реализовывать. Это трудно, потому что быть в топ-тройке рейтинга нелегко. Есть много игроков, которые будут конкурировать за наивысшие позиции в рейтинге, но, конечно, у Циципаса был чудесный сезон и он будет бороться за важные результаты.

О завершении сезона-2019
“Этим триумфом я заканчиваю сезон самым лучшим образом. Очевидно, что победа – это здорово, но нельзя слишком очаровываться таким результатом. Есть вещи, которые я должен улучшить перед Кубком ATP и, безусловно, Открытым чемпионатом Австралии. Сейчас я возьму несколько дней отдыха и начну готовиться к выступлению в Австралии”.

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Источник:
sports.yahoo.com

Фото: AAP.

Источник: btu.org.ua
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