Сестры Киченок сыграют на турнире в Санкт-Петербурге

Сестры Киченок выступят в парном турнире
#Киченок
Источник – sport.ua.
Украинские теннисистки Людмила Киченок и Надежда Киченок примут участие на турнире серии Премьер в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщает sport.ua.
Украинки получили второй номер посева и в первом круге сыграют против Корнелии Листер из Швеции и Ренаты Ворачової из Чехии.
Напомним, Калинина снялась с финала турнира ITF в США.
Также, стали известны все потенциальные соперники Украины на Кубке Федерации.
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