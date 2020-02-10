Сестры Киченок сыграют на турнире в Санкт-Петербурге

Сестры Киченок выступят в парном турнире

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Источник – sport.ua.

Украинские теннисистки Людмила Киченок и Надежда Киченок примут участие на турнире серии Премьер в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает sport.ua.

Украинки получили второй номер посева и в первом круге сыграют против Корнелии Листер из Швеции и Ренаты Ворачової из Чехии.

Напомним, Калинина снялась с финала турнира ITF в США.

Также, стали известны все потенциальные соперники Украины на Кубке Федерации.