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Теннис

Каир. Цуренко сыграет в полуфинале

Евгений НикитюкНет комментариев
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Леся Цуренко выиграла четвертьфинальный матч на турнире ITF в Египте

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Каир, Египет • 10-16 февраля • хард • $100,000
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвёртой сеяной украинской теннисистке понадобилось полтора часа, чтобы победить шестого номера посева – представительницу Испании Лару Арруабаррену: 7:6(6), 6:2. По ходу встречи Цуренко сделала шесть брейков и упустила четыре гейма на своей подаче.

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В полуфинале украинка встретится с победительницей матча между первой сеяной Аранчей Рус из Нидерландов и японкой Куруми Нарой, посеянной под пятым номером.

Позднее сегодня Леся Цуренко и Марта Костюк проведут полуфинальный матч в парном разряде.

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Источник: btu.org.ua
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