Каир. Цуренко сыграет в полуфинале

Хуахин. Свитолина проигрывает Хибино в четвертьфинале
Вчера, 15:07
Свитолина прокомментировала свою победу во втором круге в Хуахине
Вчера, 14:49
Хуахин. Свитолина за час оформила путёвку в четвертьфинал
12.02.20 14:46
Элина Свитолина: "Вчерашний матч в паре помог мне понять условия и особенности игры на этом корте"
Леся Цуренко выиграла четвертьфинальный матч на турнире ITF в Египте
Zed Open Women’s Tennis 100k – ITF World Tennis Tour Каир, Египет • 10-16 февраля • хард • $100,000 Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Четвёртой сеяной украинской теннисистке понадобилось полтора часа, чтобы победить шестого номера посева – представительницу Испании Лару Арруабаррену: 7:6(6), 6:2. По ходу встречи Цуренко сделала шесть брейков и упустила четыре гейма на своей подаче.