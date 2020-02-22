Цуренко уступила на старте турнира в Дохе

Леся Цуренко проиграла первый матч на турнире
#Цуренко
Источник – Чемпион.
Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла преодолеть квалификацию на турнире Qatar Total Open.
Украинка в трех сетах уступила представительнице Бельгии Гретьє Міннен (106).
Матч продолжался 1 час и 50 минут.
Qatar Total Open – Premier 5
Доха, Катар
Призовой фонд – $3,240,445
Хард
Квалификация, 21 февраля
Гретьє Міннен – Леся Цуренко 3:6, 6:4, 6:1
Напомним, Костюк уверенно пробилась в полуфинал турнира в Египте.
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: