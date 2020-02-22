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Теннис

Цуренко уступила на старте турнира в Дохе

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Леся Цуренко проиграла первый матч на турнире

#Цуренко

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла преодолеть квалификацию на турнире Qatar Total Open.

Украинка в трех сетах уступила представительнице Бельгии Гретьє Міннен (106).

Матч продолжался 1 час и 50 минут.

Qatar Total Open – Premier 5
Доха, Катар
Призовой фонд – $3,240,445
Хард
Квалификация, 21 февраля

Гретьє Міннен – Леся Цуренко 3:6, 6:4, 6:1

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Напомним, Костюк уверенно пробилась в полуфинал турнира в Египте.

Источник: champion.com.ua
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