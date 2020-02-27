Доха. Жабер обыграла третью ракетку мира, Бенчич и Чжэн сыграют в четвертьфинале

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Qatar Total Open – Premier 5

Доха, Катар • 24 февраля – 1 марта • хард • $3,240,445

Действующая чемпионка: Элис Мертенс (Бельгия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Третий круг

Онс Жабер (Тунис, WC) – Каролина Плишкова (Чехия, 3) 6:4, 3:6, 6:3

Петра Квитова (Чехия, 8) – Елена Остапенко (Латвия) 6:2, 5:7, 6:1

Белинда Бенчич (Швейцария, 4) – Юлия Путинцева (Казахстан) 6:4, 6:3

Чжэн Сайсай (Китай) – Кики Бертенс (Нидерланды, 7) 3:6, 6:3, 6:4

Арина Соболенко (Беларусь, 9) – Мария Саккари (Греция, 15) 6:3, 6:0

Онс Жабер во второй раз встретилась с Каролиной Плишковой и праздновала первую победу. В предыдущем сезоне представительница Туниса проиграла чешке в третьем круге US Open. Это была вторая победа для Жабер в матчах с соперницами из Топ-5 и четвёртая во встречах против теннисисток из Топ-10.

Петра Квитова вышла вперёд в личных противостояниях с Еленой Остапенко: 4-3. В последней встрече, которая состоялась в марте 2018 года в Майами, сильнее оказалась латвийка. В четвертьфинале Квитова сыграет против Онс Жабер, которую обыграла в прошлом сезоне на Уимблдоне.

Белинда Бенчич взяла реванш у Юлии Путинцевой за поражение в прошлом году в Майами и во второй раз обыграла соперницу в их пяти встречах. Дальше швейцарка встретится со Светланой Кузнецовой, которую побеждала две недели назад в Санкт-Петербурге. В целом Бенчич выиграла три из четырёх матчей против россиянки.

Чжэн Сайсай впервые за три встречи обыграла Кики Бертенс и одержала шестую в карьере победу над теннисисткой из Топ-10. В последний раз китаянке это удавалось в прошлом сезоне в июле на турнире в Сан-Хосе, где она в финале победила Арину Соболенко. Как раз белоруска станет соперницей Чжэн в четвертьфинале.

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