Доха. Жабер обыграла третью ракетку мира, Бенчич и Чжэн сыграют в четвертьфинале

Онс Жабер во второй раз встретилась с Каролиной Плишковой и праздновала первую победу. В предыдущем сезоне представительница Туниса проиграла чешке в третьем круге US Open. Это была вторая победа для Жабер в матчах с соперницами из Топ-5 и четвёртая во встречах против теннисисток из Топ-10.
Петра Квитова вышла вперёд в личных противостояниях с Еленой Остапенко: 4-3. В последней встрече, которая состоялась в марте 2018 года в Майами, сильнее оказалась латвийка. В четвертьфинале Квитова сыграет против Онс Жабер, которую обыграла в прошлом сезоне на Уимблдоне.
Белинда Бенчич взяла реванш у Юлии Путинцевой за поражение в прошлом году в Майами и во второй раз обыграла соперницу в их пяти встречах. Дальше швейцарка встретится со Светланой Кузнецовой, которую побеждала две недели назад в Санкт-Петербурге. В целом Бенчич выиграла три из четырёх матчей против россиянки.
Чжэн Сайсай впервые за три встречи обыграла Кики Бертенс и одержала шестую в карьере победу над теннисисткой из Топ-10. В последний раз китаянке это удавалось в прошлом сезоне в июле на турнире в Сан-Хосе, где она в финале победила Арину Соболенко. Как раз белоруска станет соперницей Чжэн в четвертьфинале.