Australian Open. Синнер в трёх сетах победил Зверева и второй сезон подряд стал чемпионом

Янник Синнер одержал уверенную победу в финале Открытого чемпионата Австралии



Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$38,068,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Финал

Янник Синнер (Италия, 1) – Александр Зверев (Германия, 2) 6:3, 7:6(4), 6:3

Итальянский теннисист одержал третью победу в семи матчах против Зверева и выиграл 21-й матч подряд в рамках Тура. Это его самая продолжительная беспроигрышная в карьере.

Синнер шестой сыграл на Открытом чемпионате Австралии и второй год подряд выиграл одиночный трофей. В прошлом году итальянец стал чемпионом турнира, обыграв в пятисетовом финале Даниила Медведева.

Янник Синнер в возрасте 23 года и 163 дня стал самым молодым теннисистом, выигравшим несколько титулов Australian Open, после американца Джима Курье в 1992-1993 годах.

Путь к титулу: [1] Янник Синнер (Италия, №1 АТР)

R128: Николас Ярри (Чили, №36 АТР) 7:6(2), 7:6(5), 6:1

R64: [WC] Тристан Скулкейт (Австралия, №173 АТР) 4:6, 6:4, 6:1, 6:3

R32: Маркос Гирон (США, №46 АТР) 6:3, 6:4, 6:2

R16: [13] Хольгер Руне (Дания, №13 АТР) 6:3, 3:6, 6:3, 6:2

QF: [8] Алекс де Минор (Австралия, №8 АТР) 6:2, 2:6, 6:3

SF: [21] Бен Шелтон (США, №20 АТР) 7:6(2), 6:2, 6:2

FR: [2] Александр Зверев (Германия, №2 ATP) 6:3, 7:6(4), 6:3

Янник выиграл свой третий титул Grand Slam в карьере и стал первый итальянцем в истории с таким показателем, обойдя Николу Пьетранджели, который дважды выиграл Ролан Гаррос (1959, 1960). Также итальянец стал 15-м игроком в истории, выигравшим несколько титулов в Мельбурне и 11-м, которому удалось защитить свой прошлогодний успех. Последний раз защита титула в Мельбурне удалась Новаку Джоковичу (2019-2021).

Также Синнер стал восьмым игроком в Открытой Эре, которому удалось выиграть все три своих первых финала на турнирах Grand Slam. Напомним, что в прошлом сезоне итальянец победил на Открытом чемпионате США.

Сегодняшний титул стал для итальянца 19-м за время его выступлений в Туре. В решающих матчах Синнер потерпел только пять поражений. По количеству одиночных трофеев Янник занимает пятое место среди действующих теннисистов.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua