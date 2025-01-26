В Williams очень гордятся историческим наследием команды

Williams – команда с очень богатой историей и по числу завоёванных Кубков конструкторов занимает второе место, уступая только Ferrari. К своему наследию здесь относятся очень трепетно – этим занимается особое подразделение Williams Heritage, созданное более десяти лет назад, которое поддерживает в исправном техническом состоянии исторические машины разных лет выпуска.

Джим Баркер – один из тех, кто отвечает за реставрацию исторической техники, рассказал официальному сайту чемпионата, насколько это непросто.

«Я начинал работать в Williams, когда мне было 19 лет, а сейчас мне за 50, поэтому больше половины жизни я посвятил этим машинам, – поделился Джим. – Мне повезло, у меня были очень близкие отношения с Фрэнком Уильямсом, а он был удивительным человеком.

И хотя его уже с нами нет, а команда принадлежит другими людям, но для меня атмосфера в Williams остаётся прежней. Для нас знаменитые исторические машины – важнейшее достояние компании, мы ими очень гордимся, и работа с ними нас вдохновляет…

Идёт ли речь об устройстве дифференциала от машины 33-летнего возраста или о системе гидравлики 15-летней давности, мы всегда сможем во всём разобраться, и для нас нет нерешаемых задач. Заниматься этим очень интересно, ведь эти машины очень сложные.

Труднее всего работать с небольшими деталями, с подшипниками и сальниками, которые производились 20 или 30 лет назад, а сейчас их нигде не достать. Поэтому Крису Брону, главному инженеру Williams Heritage, и его специалистам приходится искать способы, как эти детали воссоздать. Всем им нужна невероятная гибкость инженерного мышления, ведь перед ними стоят очень непростые задачи, но зато тем сильнее радость, когда удаётся найти решение.

Каждый раз, когда мы занимаемся очередной машиной, заводим её после долгого перерыва, это всегда особенный момент. Безопасность – абсолютный приоритет, и мы работаем вместе Крисом и его инженерами, чтобы убедиться в структурной целостности старой техники, которая должна быть безопасной для гонщика, для зрителей и вообще для всех, кто находится вокруг.

Когда мы готовим машину к такому событию, как Фестиваль скорости в Гудвуде, или когда завершаем техническое обслуживание и реставрацию техники, которая находится в частной коллекции, то мы видим счастливые лица гонщиков, возвращающихся в гараж после первого проверочного заезда, и это всегда вдохновляет».

Одним из таких гонщиков прошлым летом в Гудвуде был Хуан-Пабло Монтойя, которому довелось сесть за руль своей FW26 – на этой машине он провёл Гран При Бразилии 2004 года, его последнюю гонку за Williams, которую он к тому же выиграл.

«Нам было особенно приятно, когда мы привели машину в идеальное состояние, и за руль сел гонщик, который на ней изначально выступал, – добавил Баркер. – Хуан-Пабло – отличный парень, а звук старых атмосферных моторов V10 вызывает сильные эмоции. Безусловно, те машины с двигателями BMW были невероятно быстрым и мощными…»

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