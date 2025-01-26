МАККЕНЗИ: «Этот боксер просто бы уничтожил Усика и разгромил его»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Легендарный боксер Дюк Маккензи высказался о гипотетическом бое между Александром Усиком и Ленноксом Льюисом.

«Какой был бы мой прогноз на шансы Усика против Льюиса? Усик и близко бы не подошел к Ленноксу. Он бы уничтожил и разгромил его. Боксеры прошлых лет – это настоящие супертяжи.

Неправильного говорить, что Усик победит кого-то из легендарных боксеров. Но Усик заслуживает называться величайшим боксером современности», – сказал Маккензи.

Ранее чемпион мира Александр Усик назвал супертяжа, который будет доминировать в будущем.

sport.ua