Бад-Гомбург. Киченок и Меликар-Мартинес проиграли в четвертьфинале, не реализовав матчбол

Украинско-американская пара выбыла из борьбы на турнире WTA 500 в Германии



Бад-Гомбург, Германия • 22-28 июня • трава • $1,064,510

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Надежда Киченок/Николь Меликар-Мартинес (Украина/США) – Го Ханьюй/Александра Панова (Китай/-) 6:4, 6:7(2), 10-12

По ходу решающего тай-брейка Киченок и Меликар Мартинес уступали 5-8, сравняли счет, затем отыграли матчбол соперниц выиграв два очка подряд, тем самым заработав свой матчбол, но после этого проиграли три очка подряд.

Для украинско-американского дуэта это был первый совместный турнир.

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