Бухарест. Баэс третий раз в сезоне дошел до полуфинала, Джумхур впервые с 2018 года сыграет за место в финале турнира ATP

На турнире АТР 250 в Бухаресте известны все участники 1/2 финала



Бухарест, Румыния • 31 марта – 6 апреля • грунт • €622,850

Действующий чемпион: Мартон Фучович (Венгрия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Себастьян Баэс (Аргентина, 1) – Франсиско Комесанья (Аргентина) 7:6(5), 2:6, 6:1

Мартон Фучович (Венгрия) – Кристофер О’Коннелл (Австралия) 6:0, 6:4

Флавио Коболли (Италия, 3) – Филип Мисолич (Австрия, Q) 7:6(5), 6:4

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Педро Мартинес (Испания, 2) 6:1, 2:0 отказ

• Себастьян Баэс прове третий поединок против Франсиско Комесаньи и третий раз его обыграл (это был их второй матч в этом сезоне). 24-летний аргентинец третий раз в сезоне сыграет в полуфинале (14-й раз в карьере) турнира АТР и будет бороться за место в финале в поединке против действующего чемпиона соревнований Мартона Фучовича, которого обыграл в 2023 году на грунте в Лионе.

• Флавио Коболли сравнял счет в очном противостоянии с Филипом Мисоличем, взяв реванш за поражение на турнире ITF в 2020 году. 22-летний итальянский теннисист третий раз в карьере и впервые с июля прошлого года дошел до полуфинала на турнире АТР. Соперником Коболли будет босниец Дамир Джумхур, который сыграет на этой стадии впервые с июля 2018 года (всего проведет девятый полуфинал на уровне АТР-тура).

btu.org.ua