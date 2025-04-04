Льюис Хэмилтон: Первый сектор просто великолепен

Во второй тренировке в Сузуке Льюис Хэмилтон опередил напарника Шарля Леклера, оба гонщика Ferrari довольны итогами дня…

Льюис Хэмилтон (4-й): «В целом, позитивный день. Сузука – невероятная трасса, первый сектор здесь просто великолепен – на нем можно по-настоящему атаковать, особенно с новым покрытием.

В первой сессии баланс был не так хорош, как мог быть, но мы добились значительного прогресса между сессиями, и я доволен тем, в каком направлении мы двигались.

Ночью ещё предстоит поработать, учесть, что погода может измениться, но начало уик-энда получилось неплохим. Интересно, как всё сложится дальше.

Было удивительно видеть так много моих болельщиков в красном, я очень им благодарен и надеюсь ответить хорошим результатом в этот уик-энд!»

Шарль Леклер (7-й): «Конструктивный день. На тренировках мы опробовали множество разных настроек, и я чувствую, что узнал много нового о нашей машине и о том, как добиться от неё большего в предстоящих гонках.

Нам не удалось собрать всё воедино из-за многочисленных красных флагов во второй тренировке, я думаю, что на самом деле наша машина быстрее. Будет интересно посмотреть, как изменение условий, в частности, направления ветра, повлияет на завтрашние сессии».

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