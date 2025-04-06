Бухарест. Коболли победил Баэса в решающем матче и выиграл дебютный титул ATP

Флавио Коболли стал новым чемпионом на турнире ATP 250 в Румынии



Бухарест, Румыния • 31 марта – 6 апреля • грунт • €622,850

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Флавио Коболли (Италия, 3) – Себастиан Баэс (Аргентина, 1) 6:4, 6:4

Итальянский теннисист сыграл второй финал в карьере и одержал первую победу. В прошлом сезоне Коболли проиграл в матче за титул на хардовом турнире ATP 500 в Вашингтоне. Отметим, что перед выступлением в Бухаресте итальянец проиграл восемь матчей подряд на уровне Тура.

Путь к титулу:

R32: BYE

R16: Ришар Гаске (Франция, WC) 6:4, 4:6, 6:1

QF: Филип Мисолич (Австрия, Q) 7:6(5), 6:4

SF: Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) 6:3, 6:0

FR: Себастиан Баэс (Аргентина, 1) 6:4, 6:4

Флавио Коболли стал пятым игроком в этом сезоне, который выиграл свой первый титул ATP, после Александра Мюллера (Гонконг), Жуана Фонсеки (Буэнос-Айрес), Томаша Махача (Акапулько) и Якуба Меншика (Майами).

Себастиан Баэс сыграл третий решающий матч в этом году и потерпел второе поражение. В феврале он выиграл титул ATP 500 в Рио-де-Жанейро, а в марте уступил в финале турнира ATP 250 в Сантьяго. В целом для аргентинца это был 11-й финал в карьере (10-й на грунте). В активе Себастиана семь побед.

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