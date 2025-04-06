ХРГОВИЧ: «Джойс победил Дюбуа, а я одолел его. Хочу реванш с Даниэлем»

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Хорватский боксер Филипп Хргович после победы над британцем Джо Джойсом поделился эмоциями и планами на будущее.

«Этот парень победил Дюбуа, а я одолел его. Я хочу реванш с Даниэлем Дюбуа. Я очень плохо выступил в прошлом бою, но поздравляю его – он тогда проделал большую работу. Разумеется, я хочу реванш.

Спасибо Джо за эту возможность. Я вышел на коротком сообщении, не был полностью готов. Но очень рад вернуться и с нетерпением жду больших сражений в будущем.

Этот парень – как сталь. Я не мог поверить, что он выдержал все удары. Он жесткий, настоящий зверь, очень сильный».

10-раундовый поединок в Манчестере завершился победой Филиппа Хрговича по единодушному решению судей. Выйдя на бой на коротком сообщении вместо Диллиана Уайта, он одолел Джо Джойса на карточку всех трех судей (97–93, 96–95, 98–92).

Четыре поражения в пяти боях. 39-летний Джойс уступил Хрговичу

sport.ua