Без сюрпризов. Определилась первая команда, вылетевшая из АПЛ

Определилась первая команда, вылетевшая из АПЛ.

"Саутгемптон", проиграв "Тоттенхэму", лишился математических шансов сохраниться в АПЛ. Разница со спасительным 17-м местом – 22 очка. Максимум за оставшиеся игры "святые" смогут набрать на балл меньше.

Следующий сезон команда начнёт в Чемпионшипе. "Святые" побили антирекорд "Дерби Каунти" сезона 2007/08, составляющий 11 очков.

При этом "Саутгемптон" стал первой командой, которая вылетела за 7 туров до конца.

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Напомним, что в данный момент, у "Саутгемптона" 2 победы и 4 ничьи в 31-м матче АПЛ.

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