«Было трудно, потому что обычно в это время я уже сплю». Марта Костюк — о своей победе над Павлюченковой в 1/4 финала турнира в Сан-Диего

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала свой четвертьфинал на турнире WTA 500 в Сан-Диего, в котором она в трех сетах победила Анастасию Павлюченкову

«Спасибо зрителям, всем, кто остался после дождя. Было так громко! Было действительно невероятно, спасибо!

Я думаю, что тот факт, что начался дождь, удивил всех здесь, нас в том числе. Я была уверена, что буду оставаться на корте до часу ночи, потому что хотела завершить этот матч сегодня. То есть я не знала, сколько продлится эта пауза из-за дождя, но я пыталась оставаться разогретой. Я переоделась, что-то поела, но во время таких перерывов ты никогда не знаешь, что именно делать, что именно тебе поможет. Счет был очень близким. Я думаю, мы обе сильно нервничали после перерыва. На корте я пыталась делать только правильные вещи и просто передвигать ногами. Это было трудно, потому что обычно в это время я уже сплю (смеется). Поэтому было нелегко.

Относительно следующего матча против Пегулы скажу, что мы дважды уже встречались. Последний матч я проиграла очень быстро (смеется). Поэтому, надеюсь, что завтра я буду оставаться на корте дольше. Джесс — невероятный боец, у нее очень плоские удары, поэтому завтра мне надо будет пробивать с низкой точки, нагибаться. Я знаю, что она американка, но, я надеюсь, что зрители придут завтра и будут снова болеть», — сказала украинка во время флеш-интервью на корте.

Полуфинальный поединок турнира в Сан-Диего между Мартой Костюк и Джессикой Пегулой состоится в ночь с субботы на воскресенье (ориентировочное время начала матча 02:30 по Киеву). Подписывайтесь на наш Telegram канал, чтобы не пропустить трансляцию поединка.

btu.org.ua